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«Чекаємо сто тисяч убитих окупантів»: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу

11:29 28 липня 2022
«Чекаємо сто тисяч убитих окупантів»: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 160 російських окупантів, спільники яких зранку 28 червня «привітали» Україну з Днем державності підлими обстрілами мирних міст та селищ.

Усього ж з початку підлого вторгнення до нашої країни агресор втратив 40 230 військових, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у Facebook.

Крім людського ресурсу втрати Росії на 28 липня орієнтовно склали:

  • танків — 1742 (+4 за добу);
  • бойових броньованих машин — 3979 (+8);
  • артилерійських систем — 894 (+11);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 729 (+3);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2854 (+7).

У Генштабі зазначають, що найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.

У коментарях у повідомленні українці дякують своїй армії за ефективний відстріл російських убивць, а також висловлюють надію, що цифра втрат ворога скоро досягне позначки у сто тисяч.

Нагадаємо, минулої доби ворог зміг лише незначно просунутися на Донбасі, проваливши наступ відразу на трьох стратегічних напрямках.

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