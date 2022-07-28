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Спорт

«Це життя. Так склалося»: ексфутболіст «Динамо» прокоментував свій перехід до «Шахтаря» (відео)

14:17 28 липня 2022
Богдан Михайличенко

Футболіст збірної України Богдан Михайличенко, який забив гол-красень у дебютному матчі за бельгійський «Андерлехт», перейшов до донецького «Шахтаря» на правах оренди на один сезон, повідомляє офіційний сайт «помаранчево-чорних». У гірників буде можливість права викупу футболіста після закінчення терміну оренди.

Пікантність ситуації в тому, що 25-річний захисник — вихованець київського «Динамо», який виступав за юнацьку та молодіжну команду «біло-синіх», а також зіграв два матчі за «основу» столичного гранду.

«Емоції дуже позитивні. Дуже радий повернутися до УПЛ у такий тяжкий час для нашої країни та у такий великий клуб, — цитує Богдана Михайличенка пресслужба «Шахтаря». — Про зацікавленість з боку «Шахтаря» спочатку мені повідомив мій агент. Потім мені подзвонив Даріо Срна. Я одразу погодився, бо це великий клуб. Інших факторів мені не треба було. Це Ліга чемпіонів, яка для мене є великим викликом. Тому я тут.

Я — вихованець «Динамо» і перейшов до «Шахтаря»? Навіть не знаю, як відповісти. Я не думав про це. Це життя, так склалося. Я знав усіх гравців «Шахтаря» зі збірної, тому не було жодних проблем. Мене добре зустріли. Вже провели перше тренування. Все добре".

Богдан Михайличенко з головним тренером "Шахтаря" Ігором Йовічевичем та спортивним директором Даріо Срною

Нагадаємо, що Богдан Михайличенко народився у Борисполі Київської області. Після початку кар'єри в «Динамо» футболіст виступав на правах оренди за «Сталь» із Кам'янського та «Зорю», згодом підписавши з луганцями повноцінний контракт. 2020 року Богдан перейшов до бельгійського «Андерлехта», провівши за два сезони у складі брюссельців 51 поєдинок, забивши один м'яч і віддавши дві гольові передачі. З 2013 року Михайличенко регулярно викликався до юнацьких та молодіжної збірної України. 3 вересня 2020 року в матчі Ліги націй проти Швейцарії (2:1) захисник дебютував у складі національної команди, зігравши з того часу за «жовто-синіх» шість разів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із суперголом Мудрика програв у спарингу «Аяксу».

Фото ФК «Шахтар»

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