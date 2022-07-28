Ледве не вбив пенсіонерку через телефон, а потім украв у її сусідів 50 тис. грн: під Києвом затримали небезпечного рецидивіста

У Білоцерківському районі на Київщині, де нещодавно молодик підірвався на невідомому вибуховому пристрою, 32-річний злодій серед ночі проник до будинку, де мешкала 89-річна бабуся.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, жінка пробувала чинити опір, однак злрвмисник відштовхнув її, від чого вона впала та вдарилась головою, після чого викрав її мобільний телефон із зарядним пристроєм та готівку з гаманця.

Згодом лиходій вдерся до іншого домоволодіння, звідки викрав 50 тисяч гривень.

Вирахувавши зловмисника, оперативники взяли його під варту, адже, як виявилося, у минулому він зберігав наркотики, за що перебував на випробувальному терміні.

За фактом пограбунку та крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, зловмиснику повідомили про підозру.

Нагадаємо, на початку липня під Києвом було затримано банду мародерів-гастролерів на чолі з таксистом.

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