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Події

Трагедія під Києвом: у селі Королівка від вибуху загинув 16-річний хлопець

20:16 26 липня 2022
Оперативне фото ДСНС

Київщина продовжує страждати від наслідків ворожого вторгнення — тепер її мешканці підриваються на рашистських мінах і розтяжках.

Так, 26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про вибух на приватному обійсті у селі Королівка. По прибуттю бійців ДСНС на місце події було встановлено, що під час розбирання на приватному подвір`ї предмету, схожого на військову зброю, стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження, повідомили у регіональному Управлінні ДСНС.

Постраждалий загинув на місці

Залишок невідомого пристрою

На місці події працюють рятувальники, працівники Національної поліції та швидкої допомоги.

Рятувальники вкотре нагадують алгоритм дій у випадку, якщо ви теж помітили вибухонебезпечний предмет:

1 — не підходь
2 — не чіпай
3 — телефонуй на 101

Нагадаємо, аналогічні підриви останнім часом трапилися також на Дніпропетровщині та на Харківщині.

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