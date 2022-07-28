Питання «чим кропити?» для Віталія Поймала з Вінниччини, який раніше розказав, як виростити рекордні врожаї селери, зазвичай не виникає. Вирощені за його технологією рослини сильні й здатні протистояти хворобам. Господар поділився перевіреними рецептами захисту врожаю:

— Від ведмедки раджу взяти нелущений горох і замочити його на декілька годин у пиві. Коли розбухне, додаємо будь-який інсектицид, годину витримуємо. Потім цю приготовану отруйну приманку розкидаємо по земельній ділянці. Шкідник на запах пива злазиться з усієї округи, поїдає приманку і гине. Просто й ефективно.

Попіл захищає від блішки редиску й інші хрестоцвітні. Також ефективний ще такий спосіб. Треба на лист щільного картону чи фанери накласти якусь липку речовину на зразок солідолу чи вазеліну. І цим листом водите низенько над рослинами, наче металошукачем. Блішки підскакують і прилипають до листа. Відірватися вони від нього просто не можуть, залишається їх тільки забрати з ділянки і знищити.

Є в господаря перевірена методика врятувати хоча б частину врожаю помідорів, якщо літо видалося дощовим і рослини почали хворіти на фітофтору:

— Для цього зриваєте бурі, у восковій стиглості плоди, які набрали розміру і форми даного сорту. Поміщаєте їх у сітку і опускаєте на 1 — 2 секунди у кип'яток, не допускаючи розтріскування шкірочки плодів. Після просушування розкладаєте плоди тонким шаром на дозрівання. При високій температурі грибок фітофтори гине.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як врятувати від попелиці троянди на дачі та чи варто боротися з жуком після цвітіння картоплі.

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