Часник, тютюн та мило — на допомогу: як врятувати від попелиці троянди на дачі

Гарні троянди — мрія кожного садівника. Люди, які займаються їхнім вирощуванням, знають, що це досить вибагливі рослини.

Особливо турбують садівників шкідники, які вражають кущі троянд.

Найпростіший метод боротьби зі шкідливими комахами — видалення уражених частин рослини: листя, скрученого розанною листоверткою, або пагонів, на кінцях яких оселилася розанна попелиця.

Автори сайту telegra. ph запропонували кілька способів боротьби з попелицею.



Мильний розчин

Потрібно натерти господарське мило на тертці, розчинити в літрі води, перелити розчин в пульверизатор. Обробляти таким розчином рослини кожні 2 тижні або після дощу.

Зольний відвар

У 10 л води розвести 300−400 г золи, поставити на вогонь та кип'ятити 2 години. Остудити, видалити великі шматочки та обробляйте розарій та інші рослини, схильні до атак попелиці.

Настій тютюнового пилу

Залити пів склянки тютюнового пилу літром води та кип'ятити суміш пів години. Дати їй добу настоятися, процідити, розвести вдвічі водою і додати трохи (10−20 г) господарського мила. Сумішшю, що вийшла, обприскувати троянди кожні 14−20 днів.

Настій цибулиння

Залити 200 г лушпиння цибулі 10 л теплої води й відправити на 5 діб у тепло. Після цього процідити та обприскувати уражені рослини, а також ті, що ще здорові (з метою профілактики).

Настій часнику

Пару великих головок часнику подрібнити разом зі шкіркою, залити відром води та дати настоятися протягом 24 годин. Цим настоєм обприскувати кущі від попелиці, довгоносика, кліща.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно доглядати троянди, щоб королева квітів не стала шипшиною.

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