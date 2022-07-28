У п'ятницю, 29 липня, київське «Динамо», яке вибило з Ліги чемпіонів турецький «Фенербахче», проведе на арені «Гудісон Парк» у Ліверпулі черговий матч у рамках благодійного турне Європою. Суперником підопічних Мірчі Луческу (у день 77-річчя румунського фахівця!) стане клуб англійської прем'єр-ліги «Евертон», кольори якого захищає футболіст збірної України Віталій Миколенко.

До речі, захисник уперше у кар'єрі зіграє проти своїх колишніх одноклубників.

«Чесно кажучи, я трохи нервуюсь перед грою, — цитує Віталія Миколенка пресслужба «Евертона» . — Я зустрінуся з моїми друзями, моєю колишньою командою. Ніколи не грав проти них.

По-перше, хотілося б подякувати «Евертону» та власнику за підтримку моєї країни. Я справді радий, що цей матч відбудеться тут. Підтримка була з першого дня від кожного партнера по команді, кожного тренера. Знаю, що не так багато новин в Англії про війну, але щодня мене запитують, як справи вдома. Просто велике спасибі. Хочу сказати, що хочу битися за цей клуб, бо мене тут дуже шанують та довіряють. Також поважаю всіх і дякую".

Нагадаємо, що «Динамо» та «Евертон» перетиналися на міжнародній арені лише одного разу, коли у 2015-му провели два поєдинки у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. У Ліверпулі виграли англійці — 2:1, у Києві динамівці — 5:2.

У прямій трансляції зустріч «Евертон» — «Динамо» покажуть (початок — о 21:45) на телеканалах «2+2», «М1» та «1+1 International». Також поєдинок транслюватиметься на онлайн-платформах «1+1 video», «Київстар ТВ» та «Динамо TV». Що стосується YouTube, то матч буде доступний на каналах «ТСН», «УНІАН», FootballHub, «ПРОФУТБОЛ Digital» та на клубному каналі «Динамо» .

Благодійний матч

29 липня (п'ятниця)

«Евертон» — «Динамо» 21:45 «2+2», «М1», «1+1 International», «ТСН» у YouTube, «УНІАН» у YouTube, FootballHub у YouTube, «ПРОФУТБОЛ Digital» у YouTube та «Динамо» у YouTube

Кошти, отримані від продажу квитків на матч вартістю від 5 до 15 фунтів стерлінгів (від 220 до 660 гривень), традиційно будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною росії в Україні.

Нагадаємо, що 3 серпня у польській Лодзі «Динамо» проведе перший поєдинок третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського «Штурму» (початок — о 21.00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу проігнорував післяматчеву пресконференцію у Стамбулі через пропутинських фанатів «Фенербахче».

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