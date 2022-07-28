Луческу влаштував демарш у Стамбулі через пропутінських фанатів «Фенербахче» (відео)

Мірча Луческу, головний тренер київського «Динамо», яке у додатковий час дотиснуло «Фенербахче» у поєдинку відбору Ліги чемпіонів (2:1), проігнорував у Стамбулі післяматчеву пресконференцію через огидну поведінку фанатів турецького клубу.

Після того, як Віталій Буяльський на 57-й хвилині вивів гостей уперед, трибуни арени «Шукур Сарачоглу» почали скандувати ім'я президента країни-агресора володимира путіна, намагаючись таким чином вивести з себе гостей з України.

Після гри Мірча Луческу, який раніше працював у Стамбулі з «Галатасараєм» та «Бешикташем» (29 липня спеціалісту виповниться 77 років), дав інтерв'ю офіційному транслятору зустрічі і на знак протесту проти поведінки вболівальників «Фенербахче» вирушив прямісінько до клубного автобуса.

«Я вас запитю, ви порахували, скільки фолів ми зробили (після першого матчу турецькі ЗМІ звинувачували „Динамо“ у грубій грі. — Авт.)? — наводить слова Мірчі Луческу у пресзоні видання Fanatik. — Все було в рамках нашого плану. Це спрацювало, і ми перемогли. Але ми не могли передбачити поведінку вболівальників. На жаль, я не очікував такого».

Нагадаємо, що у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з віцечемпіоном Австрії «Штурмом» (3 серпня — у польській Лодзі, 9 серпня — у Граці). Крім того, «біло-сині» за підсумками жеребкування 2 серпня дізнаються про свого потенційного суперника в раунді плей-оф ЛЧ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу удостоєний визнання в Україні.

Фото ФК «Фенербахче»

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