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Події

На Вінниччині представник Московського патріархату на похороні українського Героя напав на священика ПЦУ (відео)

18:05 28 липня 2022
напад

На Вінниччині стався неприємний інцидент під час похорону загиблого на фронті бійця. Настоятель храмів УПЦ МП Анатолій Дудко спробував побити металевим хрестом священника ПЦУ протоієрея Михайла Василюка.

Про це повідомив місцевий активіст Сергій Тимков та опублікував відео нападу.

Інцидент стався 22 липня у селі Яланець Томашпільської громади під час жалобної церемонії прощалися з бійцем ЗСУ Олександром Зінівим, який загинув біля Миколаєва.

Під час виступу священник ПЦУ сказав, що путін розв'язав війну в Україні, зокрема, під закликом захисту вірян Московського патріархату.

Представника Московського патріархату ці слова обурили. Отець Анатолій повівся агресивно, штовхав отця Михайла, зірвав хрест зі свого опонента і намагався своїм хрестом вдарити його.



Раніше «ФАКТИ» розповідали історію священника Православної церкви України Сергія Чудиновича з тимчасово окупованого Херсона, якого російські військові катували, загрожували розправою з рідними та зґвалтуванням.

А в окупованій Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена ПЦУ Платона (Моргунова).

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На Вінниччині представник Московського патріархату на похороні українського Героя напав на священика ПЦУ (відео)

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