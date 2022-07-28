Обов'язково дайте своїм огіркам це просте підживлення з оцтом у липні-серпні, і побачите, як урожай збільшується за одну ніч (відео)

Винахідливі городники знаходять нові способи стимулювання зростання овочів у своїх грядках, зокрема огірків. Так, на каналі Генеральський сад розповіли про використання у якості підживлення звичайної деревної золи. Головне, що попіл зберігався в сухому місці.

Для приготування чудо-засобу знадобиться 1 літрова банка золи і 10 літрів води.

Розчин добре розмішується і додається 9% столовий оцет — 0,5 літра.

Отриманій суміші потрібно відстоятися протягом години, після чого її додають до чистої води (з розрахунку 1:5) і поливають огірки під корінь.

Таке підживлення слід чергувати зі звичайними азотними добривами, оскільки азот огіркам необхідний протягом усього періоду їх вегетації.

Нагадаємо, зараз досить популярним підживленням є також найпростіша сода, яку рекомендують багато блогерів-городників.

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