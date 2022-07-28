Ворог підло порушував правила ведення війни, переодягаючи військових у форму ЗСУ, але так і не зміг досягти значних успіхів на жодному з напрямків, — Генштаб

Триває вже сто п’ятдесят п’ята доба героїчного протистояння російському воєнному вторгненню, яка розпочалася масованими ракетними обстрілами мирних міст України. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах десятка населених пунктів і здійснив безуспішну спробу розвідки боєм біля Бражківки. Ця спроба спричинила значні втрати серед окупантів.

На Бахмутському напрямку ворог зокрема завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини. Штурмом ворог частково покращив своє тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина, однак аналогічні спроби в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я були невдалими — підрозділи ворога з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку, за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії загарбники відновили штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, але знову успіху не мали і відійшли. Вдався ворог і до хитрощів — порушуючи звичаї війни, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використали польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах.

Що ж до ранкових ракетних обстрілів українських міст і селищ, під час яких знищується все більше лікарень і шкіл, то їх окупанти намагаються виправдати брехнею про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах.

Нагадаємо, вранці президент Володимир Зеленський, вітаючи співгромадян зі святом Дня державності України, заявив, що жодні дії російських окупантів не можуть вплинути на рішучість українців будувати свою державу.

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