Індексація пенсій у 2023 році під великим питанням: що кажуть у Мінсоцполітики

У 2023 році індексації пенсій на рівень інфляції швидше за все не буде. Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Раніше у планах уряду було у 2023 році завершити впровадження базового пенсійного доходу.

«Якщо ми відвоюємо наші території і у більшій кількості країн стабілізується ситуація, почне відновлюватись економіка, ми отримуватимемо надходження, тоді ми можемо це планувати. Важко сказати. Ми сьогодні щодня залежимо від кількості випущених ракет та кількості зруйнованих об'єктів, які наповнювали наш бюджет. Ми не знаємо точно, чи поїде з наших портів зерно — заробимо чи не заробимо. Це все фактори, що впливають. Тому зараз довгострокову обіцянку важко давати — я не беруся її давати», — цитує міністерку «Соціальна інформаційна платформа».



При цьому міністерка запевнила, що пріоритетом держави зараз є підтримка соціальних стандартів на належному рівні. І уряд робитиме все для того, щоб «всіма можливими та доступними інструментами забезпечити людині можливість вижити у цій війні».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що підвищену пенсію держслужбовці, народні депутати та вчені можуть отримати лише після закінчення війни.

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