Чотириразовий чемпіон Формули-1, який виступає у шоломі з прапором України, оголосив про завершення кар'єри

35-річний легендарний гонщик Формули-1 німець Себастьян Феттель, який став жертвою зухвалого пограбування в Барселоні, оголосив про завершення кар'єри після закінчення цього сезону.

«Важко було прийняти рішення про завершення кар'єри, мені потрібен час для роздумів. Наприкінці сезону я подумаю про те, чим займатимуся надалі. Безперечно, як батько хочу проводити більше часу із сім'єю. Але я хотів би не попрощатися, а подякувати кожному з вас, і не в останню чергу вболівальникам, без підтримки яких Формула-1 не могла би існувати», — поділився Феттель зі своїми майже двома мільйонами підписниками в Instagram, де створив сторінку спеціально для оголошення важливого рішення у своєму житті.

Зазначимо, що Феттель ставав чемпіоном Формули-1 чотири сезони поспіль — у 2010--2013 роках. Цього сезону, виступаючи за команду «Астон Мартін» (на перегони Себастьян виходить у шоломі, пофарбованому у прапор України на знак підтримки нашої країни, що воює проти росії), набрав лише 15 очок та розташовується на 14-му місці в індивідуальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гонщик Формули-1 Гуанью Чжоу ледь не загинув на старті Гран-прі Великобританії.

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