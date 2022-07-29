росія для поповнення втрат на українському фронті формує третій окремий армійський корпус. У планах путінського командування сформувати цей корпус до середини серпня.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними ГУР, зараз корпус формується у західному військовому окрузі для того, щоб його вже як об'єднання застосовувати на українському фронті.



У розвідці відзначають неукомплектованість військових підрозділів окупаційних військ росії офіцерськими кадрами. Йдеться не лише про найвищий командний ешелон російської армії, а й про середню командну ланку окупаційних підрозділів.

Щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, у російській армії змушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу.

«За інформацією, яку військова розвідка України отримує з різних джерел, у тому числі й з радіоперехоплень, ми бачимо, що брак офіцерських кадрів просто катастрофічний. Вони у своїх розмовах кажуть, що у підрозділах взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає та не бачить. І цю проблему ми бачимо під час формування цього третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує росія», — зазначив представник української розвідки Вадим Скібіцький.



Нагадаємо, вчора російські окупанти вдарили ракетами по Київській та Чернігівській областях. Є жертви та руйнування. По Чернігівщині ракети летіли з території Білорусі.



Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в етері телемарафону заявив, що існує реальна загроза наступу сушею з території Білорусі. На випадок вторгнення у місцевої влади та військових є план дій у відповідь, запевнив він.



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