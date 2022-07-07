Прем'єр міністр Денис Шмигаль, який раніше обіцяв, що тарифи на опалення не підвищуватимуть, заявив про заморожування будь-якого підвищення тарифів, що перебувають у сфері відповідальності уряду, передає УНН.

«Маємо низку важливих рішень. Одне із них — про заморожування будь-якого підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду. Це, зокрема, стосується тарифів на електроенергію», — сказав очільник Кабміну на засіданні уряду 7 липня.

Для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання Кабмін затвердив постанову про покладання спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії, які наразі експортують її до Європейського Союзу.

«Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дають змогу українським генерувальним компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними», — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що після завершення опалювального сезону тарифи на електроенергію не корегувалися. Як і раніше, для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат коштує 1 гривню 44 копійки. Для тих, хто споживає більше, тариф — 1 гривня 68 копійок за кіловат.

Фото Pixabay

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