Усього по одній ложці: народний засіб для прочищення труб врятує у скрутну хвилину

Чудодійний ефект використання солі під час прання білизни оцінили багато господинь. Але не менш чудовий результат дає сіль у поєднанні з іншими інгредієнтами під час прочищення зливальних труб.



Щобільше, виникнення засмічення, що утворюється у раковині, можна уникнути, якщо завчасно подбати про профілактику.



Для цього достатньо приблизно раз на місяць засипати у злив засіб, який легко приготувати у домашніх умовах. Для цього потрібно змішати у будь-якій ємності у рівній кількості лимонну кислоту, сіль та харчову соду. Наприклад, по одній столовій ложці.



Отриманий склад всипати у злив та залити 500 мл гарячої води. Після цього отвір на дні раковини потрібно закрити, щоб вуглекислий газ, що утворився, йшов не вгору, а вниз.



Через пів години промити труби від залишків засобу та забруднень, що розчинилися, гарячою водою.

Якщо з першого разу не вдасться добре прочистити труби, потрібно повторити процедуру, збільшивши обсяг складових удвічі.

Раніше ми розповідали, як легко та швидко почистити столове приладдя за допомогою лише солі та соди.

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