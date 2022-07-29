Підірвали зсередини, щоб замісти сліди: експерти дали оцінку удару по Оленівці

29 липня рашисти завдали удару по бараку в окупованій Оленівці, куди нещодавно перевели полонених бійців «Азова», і спробували покласти провину за це на ЗСУ. Проте в українській розвідці повідомили, що було зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку цього населеного пункту.

У мережі з'явилися кадри, зняті всередині бараку, які аналізують експерти. «Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що відбулися в будівлі. Одна з головних ознак — люди в будівлі не розкидані як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі», — пише радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Схожу думку висловив один із засновників полку «Азов» Сергій Коротких «Боцман», який зазначив, що на фото та відео, які показували пропагандисти, немає розірваних тіл та уламків, які мали з'явитися у разі прильоту американської ракет. Як пише "Реальна війна", він припускає, що це був пристрій, який спрацював усередині будівлі. Він звернув увагу на те, що в інших бараках зони не вилетіли шибки - це теж вказує на вибух зсередини.

«Жодних свистів, прильотів снарядів чи ракет чути не було. Чисті пару хлопків. Пошкоджено лише кілька будівель. Якщо уважно подивитися відео та фото, то можна побачити, що дах не провалений. Вибухи були усередині виробничого цеху. Ліжка не розкидало. Декілька хлопків, про які повідомляють місцеві, та розірвані чи спалені трупи всередині свідчать про застосування боєприпасів двох типів. Після застосування термобара типу РПО «Джміль» (виробництво росії) - повністю обгорілі тіла. «Джміль» спрацьовує хлопком. Увага, у ЗСУ немає нічого термобаричного, здатного стріляти на такі дистанції», - наголосив Коротких.

Цікавим є і той факт, що, як стверджувала місцева "влада", ніхто з "персоналу ізолятора" не постраждав...

"Масштабність і швидкість інформаційної кампанії російських пропагандистів свідчать про те, що це була якраз спланована, організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели до барака, до якого було потрапляння, за кілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана false flag operation", - пише інший радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Обстріл і загибель українців підтвердила патронатна служба «Ангели Азова»: «Ми з'ясовуємо імена загиблих та постраждалих своїми каналами. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Будь-яка інформація, яка зараз з'являється в російських каналах та інших ЗМІ, є психологічною спецоперацією проти „Азова“ та українського суспільства, тому закликаємо дочекатися перевірених даних».

Раніше колишній постпред президента України в Криму Борис Бабін називав удар по полоненим у Оленівці спробою дискредитації поставок західної зброї в Україну та злочинною помстою захисникам Маріуполя.

Фото — скріншот

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