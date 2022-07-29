СБУ знайшла підтвердження провокації рашистів в Оленівці

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в трагедії в Оленівці, де 29 липня загинули десятки українських полонених «азовців».

Українська спецслужба має кілька аудіоперехоплень, які, зокрема, свідчать, що навіть бойовики «ДНР» не вірять російським пропагандистам про ніби то обстріл колонії ЗСУ.

Аудіоперехоплення будуть долучені в якості доказів до відповідного кримінального провадження, яке СБУ відкрила за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

«Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі. Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки «Град» неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось — це підтверджують самі бойовики «днр», — підкреслили в СБУ.

Звертається увага на те, що на наявних у мережі відео видно, що в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни «погасили» вибухові хвилі і «вберегли» сусідні приміщення. Попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через «внутрішнє джерело» вибуху.

Експерти не виключають, що вибухом в колонії окупанти хотіли приховати сліди вчинених ними злочинів.

А колишній представник президента України в Криму Борис Бабін вважає, що росіяни, які відповідальні за цю трагедію, хотіли дискредитувати постачання західної зброї Україні та помститися захисникам Маріуполя.

Фото — скріншот

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