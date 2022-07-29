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Дріжджове підживлення для огірків: простий, але дуже ефективний рецепт

19:27 29 липня 2022
огірки

Існує безліч способів, як підгодувати огірки, щоб їхня врожайність протягом усього сезону була високою.

Автори сайту «Моя дача» пропонують застосовувати дріжджове підживлення. Але з ним треба бути обережним, щоби не переборщити. Якщо дріжджів буде багато, рослина почне «жирувати», а плодів поменшає.

Рецепт простий:
100 гp живих дріжджів
100 гp цукру
3 літри теплої води

Дріжджі й цукор додати у воду, розмішати до розчину. Натягнути печатку на банку (буде служити маяком, спочатку підніметься, як розчин перебродить — опаде). І поставити у тепле місце.

Як перебродить — можна підживлювати. Розвести 300 мл на 10 літрів води й поливати під корінь.

Від такого розчину ґрунт отримує потужний заряд азоту, в ньому розвиваються корисні бактерії та поліпшується імунітет у рослин.

Підгодовувати можна не більше 3 разів за сезон.

Раніше «ФАКТИ розповідали, чим найкраще підгодувати огірки у липні-серпні.

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