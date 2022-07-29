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«Це війна на знищення. Або ми, або вони»: Мирослав Гай про катування українського полоненого

23:57 29 липня 2022
Мирослав Гай

Відомий волонтер, а нині військовий Мирослав Гай відреагував на поширення відео катування та страти українського полоненого. У Фейсбуці він написав про те, що вважає доцільним не брати росіян в полон.

«Росіяни закатували чергового українського військового полоненого, — пише Мирослав Гай. — Ймовірно батальон рф Ахмат. Відрізали нашому військовому геніталії. Зв'язали руки, кляп в роті чи земля. І канцелярським ножем, знімаючи на телефон, проробили екзикуцію.

Я подивився таких видео-злочинів росіян багато, з різних частин світу. Тому, не вважаю доцільним брати росіян в полон. Тільки якщо самі здаються з технікою. А так в полон брати не варто. Їх просто треба нищити. Хоча і це для них занадто гарно. А обмінний фонд робити тільки з тих, кому за 40−50. Нема чого туди молодь повертати. Треба завершувати цю історію. Це війна на знищення. Або ми, або вони".

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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