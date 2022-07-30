На Левів чекають зміни в особистому житті, а на Риб — нові можливості: гороскоп від Анжели Перл на 30 липня

Австралійська астрологиня Анжела Перл, яка назвала дату перемоги України у війні, попереджає, що для деяких представників зодіакального кола остання субота липня може складатися не зовсім так, як вони планували.

Але якщо вони зможуть виділити час на короткий відпочинок та аналіз ситуації, то для більшості людей день завершиться успішно, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам украй рекомендується присвятити першу половину дня відпочинку та не брати на себе надто багато роботи. Перенапруга зараз може призвести до деяких проблем зі здоров'ям. Можуть загостритись хронічні захворювання. Натомість відпочинок піде лише на користь. Причому краще проводити дозвілля зі своєю другою половинкою.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Події цього дня розвиваються дещо швидше, ніж на те розраховували Тельці. Далеко не відразу вдасться адаптуватися до змін, що відбуваються. Однак тут нічого страшного немає. Тільці зможуть увійти до ритму. Вдасться також зміцнити свій авторитет в очах колег та начальства, що піде на користь кар'єрі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Розраховувати на легкі гроші зараз не варто. Доведеться попрацювати на славу для того, щоб хоч щось заробити. Причому доведеться неодноразово переробляти те, що вже було зроблено. Мало того, крім виправлення своїх помилок, ще й чужі потрібно буде виправляти. Загалом день виявиться складним. Так що розслаблююча ванна ввечері не завадить.

Рак (22 червня — 22 липня)

День навряд чи можна назвати винятково вдалим. Проте якихось серйозних приводів для занепокоєння не буде. Загалом події розвиватимуться дуже вдало. Вдасться швидко вирішити всі дрібні проблеми та виконати завдання.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День пов'язаний із приємними змінами в особистому житті. Чуття буде особливо гострим. Левам з легкістю вдасться здогадатися, що на думці у оточуючих. Та й знайти ключик до серця будь-якої людини не складе особливих труднощів. Вдасться викликати сильні симпатії, наслідком чого стане потеплінням у відносинах.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День кардинально відрізняється від попереднього. Причому хороших подій буде не так багато, на жаль. Конфліктні ситуації так і намагаються виникнути і тим самим зіпсувати відносини. Для згладжування гострих кутів доведеться виявляти фантазію, бути винахідливим та особливо делікатним. А з близькими людьми порозумітися виявиться складним завданням.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У найважливіших справах Терезам не важко розібратися і знайти найкраще рішення. День підходить для співпраці. Вдасться легко знайти собі ділових партнерів, з якими легко рухатися вперед.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам зараз цілком можна взятися за найскладніші завдання, нові справи та довгострокові проекти. Причому значного прогресу вдасться легко домогтися. Крім того, слід завершити раніше розпочаті завдання якнайшвидше, щоб вони не могли перешкодити рухатися вперед.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Складний день чекає на Стрільців. Причому втома дуже швидко настане. У результаті доведеться замислитися над тим, куди далі рухатись, у чому розвиватися. А з оточуючими і взагалі можливі серйозні конфлікти. На підтримку людей покладатися не варто. Кожен буде зайнятий своєю справою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Хоч день виявиться не дуже перспективним, але в цілому дуже приємним. У важливих питаннях чекають помітні зміни. Особливо це стосується особистої царини. Друга половинка захоче розставити акценти дещо інакше. Далеко не одразу вдасться зрозуміти, чого вона хоче насправді. Внаслідок цього можуть бути скандали.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

З самого ранку на Водоліїв чекають деякі неприємності. Починання, на які вони покладали великі надії, на жаль, розчарують. Але мінімізувати втрати можна, якщо вчасно взяти себе в руку і розпочати вирішувати поточні проблеми. Ідеї, які виникнуть у голові у Водоліїв, підтримають їхні близькі та друзі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День відкриває багато нових можливостей Рибам. При цьому вдасться виявити свій творчий потенціал. Ідеї слід висловлювати оточуючим голосно та чітко. Тільки так вони не залишаться недооціненими та поза увагою. Не варто соромитися кликати близьких на допомогу. Вони завжди підтримають та допоможуть.

Раніше астролог Влад Росс прогнозував, що українські війська візьмуть у кільце та звільнять Херсон у серпні. Тоді ж можливий удар по мосту через Керченську протоку.

Фото Pixabay

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