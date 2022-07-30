Ще один Байрактар для ЗСУ: Україна знову отримає безпілотник безкоштовно

Компанія Baykar подарує безпілотник для України, на який збирали кошти у Польщі. Про це заявив на своїй сторінці у ФБ ініціатор акції зі збору коштів польський журналіст, літературознавець та соціолог Славомір Сєраковські, опублікувавши лист від ради директорів підприємства.

«Дякуємо всім полякам, які підтримали цю важливу акцію. Ми вражені, що сотні тисяч поляків взяли участь у організованій вами акції. Ми хочемо стати частиною цього людського відображення солідарності, для якого ми робимо пропозицію. В умовах кампанії ми безкоштовно пожертвуємо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати батьківщину найкращим чином».

Додамо, що всього за кілька тижнів польський народ зібрав на Байрактар для ЗСУ 22 500 000 злотих. Їх віддадуть на гуманітарну допомогу. На цьому підтримка не закінчується, бо наразі тут розпочали збір коштів для купівлі ударного комплексу Warmate, який складається з 20 дронів-камікадзе та наземної станції управління.

Нагадаємо, раніше відомий телеведучий та волонтер Сергій Притула зібрав гроші на три ударні безпілотники «Байрактар» для українських захисників.



123

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter