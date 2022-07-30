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Події

Водій загинув на місці: у Сумській області вантажівка наїхала на 11 мін рашистів (фото)

15:24 30 липня 2022
Пригода

Після вибуху на Харківщині від мін схожа трагедія сталася на Сумщині. Там в Охтирському районі люди підірвалися на мінах, встановлених росіянами. Про це у Facebook повідомив губернатор області Дмитро Живицький.

«Охтирський район, Великописарівська громада. Учора за день тут двічі підірвалися на мінах мирні мешканці. Детальні причини — з'ясовуються. Один чоловік загинув, ще четверо — поранені. У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовані двоє людей: пасажирка і водій легкової автівки, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху. У другому випадку — комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита», — повідомив він.

За словами губернатора, «якщо ви бачите табличку „міни“ — то це територія, заборонена для проїзду та проходу»!

Живицький додав, що узбіччя доріг можуть бути небезпечними, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни.

Як писали «ФАКТИ», днями на Дніпропетровщині під час збирання врожаю пшениці підірвався комбайн.

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