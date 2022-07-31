«Мені їх не шкода»: фейковий «губернатор» Севастополя підтримав злочинне вбивство окупантами українських полонених

29 липня росія вчинила вбивство українських полонених, які були утримані у селищі Оленівка. Пропаганда агресора злочинно звинуватила у цьому вбивстві українську владу, яка нібито обстріляла «ізолятор», де перебували полонені. Український Генеральний штаб повідомив про фейковість цих звинувачень та про здійснення вбивства полонених саме російськими окупантами.

«Примітно, що серед заяв агресора щодо цього акту терору відзначилися й «кримські говорючі голови» окупантів. Зокрема фейковий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв злочинно заявив що «мені їх не шкода, мабуть це закономірний результат їх подвігів» та що «наші хлопці… звільняють нас, … від загрози цієї нацистської гидоти».

Водночас Развожаєв заявив що нібито існує «різниця» між українською владою та російськими окупантами. Адже останні у особі міністра просвітництва агресора Сергія Кравцова заявили, що на захоплених агресором територіях нібито «будуть доступні програми з вивчення української мови» та що «такі програми з 14 року є в Криму та Севастополі», — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Насправді, як загальновідомо, у Севастополі українська мова не викладається у жодному підконтрольному агресорові закладі взагалі, а на решті території Криму окупанти заявили про існування «двох шкіл», у Сімферополі та Феодосії, які фактично українську мову навіть не викладають. Тому навіть «пам'ятати», як цинічно заявляє кремлівська маріонетка, рідну мову кримчани можуть лише самотужки, а також спираючись на дистанційну підтримку України.

Злочинні та цинічні заяви Развожаєва здійснені ним на фоні «відрядження» до окупованого Херсону у злочинній ролі «міністром освіти» Михайла Родікова, який після 2014 року виконував протиправні завдання агресора із переведення Севастополя «на російські освітні стандарти» та щодо знищення у місті української освіти".

За даними Асоціації, окупанти на початку липня через підконтрольні російським спецслужбам телеграм-канали «анонсували» як «ракетний напад» на «ізолятор» для полонених у Оленівці, та й на об’єкти у Севастополі.

«Тому нинішня „медійна активність“ Развожаєва може свідчити й про готування окупантами кривавих провокацій саме у Севастополі, з метою звинувачення у них української влади».

Раніше «ФАКТИ» писали, що окупанти створили «чорні» схеми вивезення дітей із зони бойових дій до росії через окупований Крим. Для унеможливлення їх подальшого розшуку родичами після «всиновлення російськими батьками» дітям змінюють анкетні дані.



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