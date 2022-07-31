У «Шахтарі» заявили про борги клубу під 50 мільйонів євро

Сергій Палкін, генеральний директор донецького «Шахтаря», який зіграв унічию у спарингу з голландським «Утрехтом», заявив, що через так зване «правило ФІФА» (через війну в Україні легіонерам дозволили призупиняти контракти з клубами і безкоштовно переходити в інші команди) клуб загруз у мільйонних боргах. При цьому донеччани не мають наміру миритися із ситуацією та подають на Міжнародну федерацію футболу позов до Спортивного арбітражного суду Лозанни.

«Ми планували жити з продажу гравців, але ФІФА нам так «допомогла», що тепер плануємо трохи інакше, — цитує Сергія Палкіна tribuna.com. — У нас велика підмога — група Ліги чемпіонів, ті бонуси, які ми отримаємо. Це зараз один із головних фінансових факторів. Якісь угоди з продажу ми вже уклали. Продали Фернандо, Маркоса Антоніо, Додо, Алана Патріка, Нереса. Вінісіус має оренду з правом викупу, але ми думаємо, що його викуплять теж.

Водночас ми надіслали листа до ФІФА і сказали, що йдемо до суду проти них. 15 серпня ми маємо віддати повний пакет документів у цій справі. До цього ми маємо час домовитися з ними полюбовно. Якщо до 15-го не домовляємося, то передаємо весь пакет документів до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Ми брали футболістів із розстроченням платежів. Ми маємо борги під 50 мільйонів євро. Виходить, що футболістів ми відпускаємо безкоштовно, а з іншого боку, нам кажуть: «Віддавай борги». А як я віддам борги? З чого? Якщо ви приймаєте таке рішення, то кажіть: «Якщо ми забрали у вас футболістів, то ви тоді борги не сплачуєте».

Нагадаємо, що «Шахтар» у новому сезоні представлятиме Україну в груповому турнірі Ліги чемпіонів (жеребкування — 25 серпня, перший матч — 6 або 7 вересня) і вже гарантував собі понад 36 млн євро призових УЄФА. Домашні єврокубкові поєдинки гірники планують грати у Варшаві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» підписав контракт з колишнім футболістом «Динамо».

Фото ФК «Шахтар»

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