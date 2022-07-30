У суботу, 30 липня, донецький «Шахтар», який підписав контракт із вихованцем «Динамо» Богданом Михайличенком, проведе черговий матч на тренувальному зборі в рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour.

Після результативної нічиєї з «Фортуною» (3:3) та поразки від амстердамського «Аяксу» (1:3) підопічні Ігора Йовічевіча зіграють із ще одним представником чемпіонату Нідерландів — «Утрехтом».

В історії виступів у єврокубках «гірники» тричі перетиналися з голландськими клубами. У 1999-му донецька команда поступилася «Роді» у 1/64 фіналу Кубка УЄФА (0:2 у гостях та 1:3 удома), а в 2005-му програла АЗ з Алкмаару у 1/8 фіналу Кубка УЄФА (1:3 на своєму полі та 1:2 на виїзді). А ось у груповому турнірі Ліги чемпіонів у 2017-му «Шахтар» обидва рази виграв у «Фейєноорда» (2:1 у Роттердамі та 3:1 у Харкові).

У прямій трансляції матч «Утрехт» — «Шахтар», починаючи з 17:30, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що «Шахтар» у нинішньому сезоні представлятиме Україну в груповому турнірі Ліги чемпіонів (жеребкування — 25 серпня). А базова дата старту сезону-2022/2023 у вітчизняній прем'єр-лізі — 23 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Евертон» розгромив київське «Динамо» у благодійному матчі.

14

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter