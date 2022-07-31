Пляшка вина на день — це нормально: Позитив зізнався, скільки п'є

Колишній учасник гурту «Время и Стекло» Позитив (Олексій Завгородній), який раніше заявив про вихід із продюсерського центру Потапа, заявив, що час від часу вживає алкоголь і спростував чутки про свою алкогольну залежність.

«Я зараз намагаюся жорстко не напиватися, але ти знаєш, що причини на це є і можна так робити. Я не знаю, хто каже про мою алкогольну залежність. Ніколи з цим проблем не було. Так, я вживаю алкоголь. Пляшка вина у депресивний день у мене точно буде. А як по-іншому?» — заявив співак в ефірі Люкс ФМ.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно він випустив нову сольну пісню. Він здивував шанувальників композицією-зверненням «Ничего личного» до росіян, які підтримують війну проти України.

Музикант каже, що спеціально написав цей трек російською мовою, щоб донести слухачам із країни-агресора та терориста ставлення українців до всього, що абсурдно називають «русским миром» і що цей світ приніс на нашу землю — смерті, руйнування, горе та страждання українців.

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