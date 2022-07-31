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Україна

«Продумане та організоване вбивство»: у Зеленського відреагували на загибель Героя України Вадатурського

16:25 31 липня 2022
Олексій Вадатурський

Герой України Олексій Вадатурський, який разом з дружиною загинув під час нічного обстрілу Миколаєва, не був випадковою жертвою ворога, адже входив до кола найбільших аграріїв країни, був ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Про таке у своєму Telegram написав радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило — спальню — не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю», — констатував він, поставивши цю загибель в один ряд з катуванням наших полонених, ракетною атакою на вінницький Дім офіцерів, та термобаричним внутрішнім підривом бараку з нашими хлопцями в Оленівці.

Будинок бізнесмена після обстрілу

Наразі за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Згідно з матеріалами попереднього розслідування, подружжя Вадатурських стали єдиними жертвами обстрілу міста, ще двоє мирних мешканців отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

При цьому будь-які військові об"єкти на територіях, яких піддали острілам, відсутні.

На місці подій працюють прокурори окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники. Тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування здійснюється управлінням СБУ в Миколаївській області.

До речі, те, що саме Вадатурський був мішенню ворога, несподівано підтвердила і кремлівська пропагандистка з Russia Today маргарита симоньян.

«Цього викреслюємо», — написала вона у своєму Telegram.

Нагадаємо, що Олексію Вадатурському було 74 роки. Він відмовився залишати Миколаїв і особисто координував процес відновлення морського експорту українського зерна з України.

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