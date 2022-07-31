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«Така провокація дозволить почати качати тему з мобілізацією», — Денисенко про атаку на штаб чф у Севастополі

16:42 31 липня 2022
У дворі штабу чф рф
Інф. «ФАКТІВ»
Директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що уявний обстріл «безпілотником» штафу російського чорноморського флоту був вигідним самим окупантам

Вадим Денисенко відреагував на ранкову атаку на штаб чорноморського флоту у Севастополі. У своєму Facebook він назвав одразу три причини, задля чого рф вдалася до чергової інформаційної атаки.

«1. Вперше з часів Другої світової Росія не має можливості провести парад в цей день. Флагман знищений, ряд кораблів або знищено або виведено з ладу. Саме тому парад відмінили ще тиждень тому, а свято без параду може викликати багато запитань у жителів Севастополя. Простіше кажучи, народ нап"ється і почне щось говорити проти влади. Особливо, зважаючи на кількість смертей
воєнних в місті.

2. Така провокація дозволить почати качати тему з мобілізацією. Хоча можна не сумніватися: російська влада тут сама себе загнала в пастку. Ну не хоче росіянин воювати. А качати мобілізацію через жопорукість військових, які не змогли захистити найзахизеніше місце Севастополі — - дуже складно. Хоча роспропагандонам це ніколи не заважало.

3. Росіяни зараз знову почнуть кричати про судний день і іншу ахінею. Єдине що про це потрібно знати, так це те, що все, що можна застосувати проти України вони вже застосували. Хоча вони й можуть почати нагнітати істерію, далі слів вони нікуди не підуть.
Путін розпочав свій політичний шлях із каширського шосе і трьох знищених будинків, цим він і завершить свій політичний шлях", — зазначає Вадим Денисенко.

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