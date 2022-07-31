«Така провокація дозволить почати качати тему з мобілізацією», — Денисенко про атаку на штаб чф у Севастополі

Директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що уявний обстріл «безпілотником» штафу російського чорноморського флоту був вигідним самим окупантам

Вадим Денисенко відреагував на ранкову атаку на штаб чорноморського флоту у Севастополі. У своєму Facebook він назвав одразу три причини, задля чого рф вдалася до чергової інформаційної атаки.

«1. Вперше з часів Другої світової Росія не має можливості провести парад в цей день. Флагман знищений, ряд кораблів або знищено або виведено з ладу. Саме тому парад відмінили ще тиждень тому, а свято без параду може викликати багато запитань у жителів Севастополя. Простіше кажучи, народ нап"ється і почне щось говорити проти влади. Особливо, зважаючи на кількість смертей

воєнних в місті.

2. Така провокація дозволить почати качати тему з мобілізацією. Хоча можна не сумніватися: російська влада тут сама себе загнала в пастку. Ну не хоче росіянин воювати. А качати мобілізацію через жопорукість військових, які не змогли захистити найзахизеніше місце Севастополі — - дуже складно. Хоча роспропагандонам це ніколи не заважало.

3. Росіяни зараз знову почнуть кричати про судний день і іншу ахінею. Єдине що про це потрібно знати, так це те, що все, що можна застосувати проти України вони вже застосували. Хоча вони й можуть почати нагнітати істерію, далі слів вони нікуди не підуть.

Путін розпочав свій політичний шлях із каширського шосе і трьох знищених будинків, цим він і завершить свій політичний шлях", — зазначає Вадим Денисенко.

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