39.87 / 41.36 40.19 / 41.98
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В Україні спростили процес придбання житла для однієї із категорій переселенців

17:40 31 липня 2022
Вимушені переселенці

Кабінет Міністрів спростив процес придбання житла для ветеранів, членів їх сімей і родин загиблих воїнів, які водночас є вимушеними переселенцями, та отримали грошову компенсацію на придбання житла у період з липня по грудень 2021 року.

Як зазначили розробники змін до урядових рішень — чиновники Міністерства у справах ветеранів — через повномасштабний наступ рф, бойові дії чи тимчасову окупацію сім'ї військових були вимушені покинути рідні міста та переміститися в інші області України. При цьому у 2021 році бюджетну компенсацію на придбання житла отримали 654 ветеранів та членів їх сімей.

Але якщо раніше що згоду на придбання житла вони могли отримати тільки за місцем перебування на квартирному обліку (реєстрації місця проживання), то відтепер, завдяки прийнятим новаціям, вони можуть придбати житло за новим місцем проживання у будь-якому регіоні України, де не ведуться бойові дії. До того ж, якщо раніше грошову компенсацію було необхідно використати протягом року з моменту її отримання, то тепер кошти на придбання житла зберігатимуться на спеціальному рахунку до півроку після припинення чи скасування воєнного стану. Також застосовуватиметься єдиний коефіцієнт 1,5 збільшення опосередкованої вартості житла для всіх одержувачів грошової компенсації, яким призначено грошову компенсацію, коментують рішення уряду експерти ресурсу Соціальний портал.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали, чи можуть обмежити розмір допомоги переселенцям та яка максимально дозволена сума для виплат.

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Софія Ротару

«Перехитрила всіх»: стало відомо, де зараз знаходиться Софія Ротару

Гороскоп

Фінансові втрати у Овнів та Стрільців, розчарування у Козерогів та несподіваний поворот долі у Близнюків: гороскоп на 31 липня 2022 року

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Вибухове зростання томатів почнеться в липні: помідори божеволіють від такого харчування (відео)

Вибухове зростання томатів почнеться в липні: помідори божеволіють від такого харчування (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту