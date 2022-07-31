В Україні спростили процес придбання житла для однієї із категорій переселенців

Кабінет Міністрів спростив процес придбання житла для ветеранів, членів їх сімей і родин загиблих воїнів, які водночас є вимушеними переселенцями, та отримали грошову компенсацію на придбання житла у період з липня по грудень 2021 року.

Як зазначили розробники змін до урядових рішень — чиновники Міністерства у справах ветеранів — через повномасштабний наступ рф, бойові дії чи тимчасову окупацію сім'ї військових були вимушені покинути рідні міста та переміститися в інші області України. При цьому у 2021 році бюджетну компенсацію на придбання житла отримали 654 ветеранів та членів їх сімей.

Але якщо раніше що згоду на придбання житла вони могли отримати тільки за місцем перебування на квартирному обліку (реєстрації місця проживання), то відтепер, завдяки прийнятим новаціям, вони можуть придбати житло за новим місцем проживання у будь-якому регіоні України, де не ведуться бойові дії. До того ж, якщо раніше грошову компенсацію було необхідно використати протягом року з моменту її отримання, то тепер кошти на придбання житла зберігатимуться на спеціальному рахунку до півроку після припинення чи скасування воєнного стану. Також застосовуватиметься єдиний коефіцієнт 1,5 збільшення опосередкованої вартості житла для всіх одержувачів грошової компенсації, яким призначено грошову компенсацію, коментують рішення уряду експерти ресурсу Соціальний портал.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали, чи можуть обмежити розмір допомоги переселенцям та яка максимально дозволена сума для виплат.

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