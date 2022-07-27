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Гроші

Що робити переселенцю, який не отримав належних виплат: пояснює міністерка соцполітики

14:37 27 липня 2022
гроші

Переселенці, які досі не отримали грошові виплати через збій роботи цифрових сервісів, можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг або управління соцзахисту населення. Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович, повідомляє «Соціальна інформаційна платформа».

«Коли люди почали реєструватися масово через різноманітні цифрові інструменти, у тому числі через „Дію“ та ЦНАПи, вся ця система не була розрахована на таку кількість одночасних запитів. І, відповідно, деякі з них просто зависли», — наголосила міністерка.

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За її словами, людям, запити яких не ідентифіковані програмами, потрібно звернутися до будь-якого ЦНАПу чи управління соцзахисту. Їм виплати будуть призначені з їхнього першого звернення — «заднім числом».

Як повідомляли «ФАКТИ», українцям дозволять самостійно збільшувати суму єдиного соціального внеску для того, щоб у майбутньому отримувати підвищені пенсійні виплати.

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