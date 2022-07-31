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Гроші

Гроші чекатимуть 30 днів: міністр соцполітики розповіла, як виплачують пенсії мешканцям окупованих територій та зон бойових дій

17:58 31 липня 2022
Гроші чекатимуть 30 днів: міністр соцполітики розповіла, як виплачують пенсії мешканцям окупованих територій та зон бойових дій

Країна-агресор вже закриває відділення українських банків на тимчасово окупованій нею території півдня та сходу України, тож пенсіонери, які залишилися в окупації, фактично залишаються без засобів для існування. Як заявила в ефірі національного телемарафону міністр соціальної політики Оксана Жолнович, держава продовжує переказувати гроші на пенсійні рахунки отримувачів, але вони зможуть там обліковуватися лише протягом 30 днів.

Якщо ж особа не може ними скористатись, то шукають вже через Приватбанк усі можливі рахунки людини, які тільки вона колись відкривала (саме в тому банку найбільша клієнтська база).

«Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч в якийсь спосіб зможе їх собі зняти. В будь-якому випадку ці гроші нікуди не дінуться, вони будуть накопичуватися. Є варіанти отримати їх навіть на окупованій території», — обнадіяла міністерка.

За її словами, зараз уже працюють з тим, щоб на цих територіях можна було відкривати платіжні картки онлайн (якщо їх не було).

«Я сподіваюсь, що ми це вирішимо і будемо максимально гнучко всіма можливими способами намагатися допомогти людям на окупованих територіях», — зазначила Жолнович.

Нагадаємо, раніше юрист роз'яснив, які три групи виплат гарантовані жителям тимчасово окупованих територій.

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