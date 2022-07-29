У ПФУ розповіли, скільки українців та чому залишилися без пенсії у липні

Виплату пенсій за липень завершено. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Складнощі з доставкою пенсії через «Укрпошту» є на тимчасово окупованих територіях, які перебувають у блокуванні або на тих, де ведуться бойові дії.

У липні на пенсійні виплати направили 50,2 млрд гривень.

На картки пенсіонерів зараховано 100% профінансованих сум. «Укрпошті» вдалося доставити лише 76,9% профінансованої суми за липень.

Йдеться про загальну суму 2 млрд 610 млн 300 тис грн, які пенсіонери не отримали через поштові відділення.

У Пенсійному фонді нагадали, що у разі відсутності технічної можливості доставки пенсій до певних регіонів її зараховуватимуть на рахунки в «Ощадбанку». Пенсіонери можуть отримати кошти, звернувшись до будь-якого відділення «Ощадбанку» з паспортом та ідентифікаційним кодом.

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