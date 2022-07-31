39.87 / 41.36 40.19 / 41.98
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Мобілізованим українцям можуть поновити виплату зарплати за місцем роботи: законопроект уже у Раді

18:49 31 липня 2022
Воїн ЗСУ

Рішення Верховної Ради про відміну зобов'язання роботодавців виплачувати зарплату мобілізованим співробітникам викликало хвилю обурення в суспільстві. Проти виступили і самі захисники, і члени їхніх родин. З урахуванням їхніх вимог група народних депутатів (представники фракції «Європейська солідарність» та віце-спікер Олена Кондратюк) підготували новий законопроект (зареєстрований у Раді за №7584).

Відповідно до нього мобілізованим громадянам відновлять виплати заробітної плати, яка їм виплачувалася на колишньому місці роботи. Однак паралельно запропоновано, щоб витрати роботодавців компенсувала держава — за рахунок зниження податків.

«Тобто для суб'єктів господарювання (передбачено. Авт.) право зменшити на суми таких виплат податкові зобов'язання з податків та зборів, які зараховуються до державного бюджету, протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування», — пояснила одна з авторів. законопроекту Ірина Геращенко.

Справа залишається за малим — проголосувати закон, пройти процедуру підписання президентом (яка включає й фінансову експертизу законопроекту) та почати його втілювати на практиці.

А чи знайдуться кошти на такі компенсаційні виплати в бюджеті, який і так страждає від безпрецедентного дефіциту, покаже час.

295

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Софія Ротару

«Перехитрила всіх»: стало відомо, де зараз знаходиться Софія Ротару

Гороскоп

Фінансові втрати у Овнів та Стрільців, розчарування у Козерогів та несподіваний поворот долі у Близнюків: гороскоп на 31 липня 2022 року

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Вибухове зростання томатів почнеться в липні: помідори божеволіють від такого харчування (відео)

Вибухове зростання томатів почнеться в липні: помідори божеволіють від такого харчування (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту