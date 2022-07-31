Мобілізованим українцям можуть поновити виплату зарплати за місцем роботи: законопроект уже у Раді

Рішення Верховної Ради про відміну зобов'язання роботодавців виплачувати зарплату мобілізованим співробітникам викликало хвилю обурення в суспільстві. Проти виступили і самі захисники, і члени їхніх родин. З урахуванням їхніх вимог група народних депутатів (представники фракції «Європейська солідарність» та віце-спікер Олена Кондратюк) підготували новий законопроект (зареєстрований у Раді за №7584).

Відповідно до нього мобілізованим громадянам відновлять виплати заробітної плати, яка їм виплачувалася на колишньому місці роботи. Однак паралельно запропоновано, щоб витрати роботодавців компенсувала держава — за рахунок зниження податків.

«Тобто для суб'єктів господарювання (передбачено. Авт.) право зменшити на суми таких виплат податкові зобов'язання з податків та зборів, які зараховуються до державного бюджету, протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування», — пояснила одна з авторів. законопроекту Ірина Геращенко.

Справа залишається за малим — проголосувати закон, пройти процедуру підписання президентом (яка включає й фінансову експертизу законопроекту) та почати його втілювати на практиці.

А чи знайдуться кошти на такі компенсаційні виплати в бюджеті, який і так страждає від безпрецедентного дефіциту, покаже час.

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