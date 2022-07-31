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«Окупанти ходять у захисних костюмах»: земля і вода у Сєвєродонецьку отруєні рідинами з трупів, що розкладаються на вулицях, — Гайдай

20:07 31 липня 2022
Російські медики у Сєвєродонецьку

Тіла загиблих на території Луганщини військових росії та місцевих жителів — ніхто не збирає і це провокує стрімке поширення інфекційних захворювань. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

За його словами, військові медики, які прибули з росії, ходять по місцевій лікарні в захисних костюмах.

«Люди лікарнею ходять у захисних костюмах. Тому що зараз розпочалася потужна інфекція», — констатував Гайдай.

Ті ж місцеві жителі, які п'ють воду із свердловин, заражаються інфекційними хворобами, адже продукти розкладання тіл уже потрапили у воду.

У свою чергу військовий експерт Сергій Згурець вважає, що стратегічного значення для оборони українських військ Сєвєродонецьк та Лисичанськ не мали, а от рашисти зазнали там величезних втрат.

Нагадаємо, раніше «влада «ДНР» була змушена закрити на карантин і окупований Маріуполь, заявивши про спалах холери.

Швидше за все, така ж сумна доля чекає і на інші міста Донецької області, які теж можуть опинитися в окупації. Тож зараз мешканців регіону просять евакуюватись.

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