У путіна не працює права рука: відеофакт

У неділю, 31 липня, російські ЗМІ розповсюдили фотографії та відео відвідування владимиром путіним Кронштадта. Президент росії побував там напередодні святкування Дня Військово-морського флоту росії. Його супроводжував міністр оборони Сергій Шойгу зі своєю дочкою Ксенією. Ксенія провела для путіна екскурсію.

На відео добре видно, що російського президента в якийсь момент атакували комарі. Йому довелося відмахуватись. Але робив це путін тільки лівою рукою. Права рука при цьому безпорадно висіла. Путін нею жодного разу не ворушив, хоча йому було незручно відбиватися від мошкари лише однією рукою.

Також впадає в очі кульгавість путіна. Він трохи припадає на праву ногу.

Все це знову порушує питання про стан здоров'я путіна.

Пишного святкування цьогорічного Дня ВМФ не було. Однак 31 липня путін оголосив нову морську доктрину росії. Її текст опубліковано на сайті Кремля.

Основними загрозами для росії називаються «курс США на домінування у світовому океані», «прагнення США та їхніх союзників до обмеження доступу РФ до ресурсів світового океану та життєво важливих морських транспортних комунікацій», наближення НАТО до кордонів росії та міжнародний тиск на росію.

Крім того, до погроз відносяться «територіальні претензії низки держав» щодо російських приморських та острівних територій. Про що конкретно йдеться, у документі не уточнюється, проте можна здогадатися, що це Курильські острови.

Росія також має намір удосконалювати та посилювати угруповання сил Чорноморського флоту в Криму та на узбережжі Краснодарського краю, йдеться у документі.

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