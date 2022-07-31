Борис та Керрі Джонсон зіграли пишне весілля — через рік після вінчання

У суботу, 30 липня, в особняку лорда Бамфорда, одного з головних спонсорів Консервативної партії Великобританії, відбулося пишне весілля Бориса та Керрі Джонсон. Подружжя вирішило влаштувати його через рік після свого вінчання у Вестмінстерському абатстві.

Спочатку передбачалося, що весілля проведуть у заміській резиденції британських прем'єр-міністрів Чекерс-Хаус. Проте відставка Джонсона внесла корективи до цього плану. Урочистість було організовано у Костуолдсі. Підготовкою займалися леді Бамфорд та сама Керрі Джонсон.

Якщо у травні 2021 року на таємній церемонії були присутні 30 гостей (це пояснювалося ще й обмеженнями, які запровадив уряд Джонсона з метою боротьби з пандемією коронавірусу), то тепер запрошення отримали близько 200 осіб.

Щоправда, відставка Бориса вплинула на їхній список. До нього не потрапили колишні соратники Джонсона Майкл Гоув, Ріші Сунак, Саджид Давид. Не було серед гостей й міністра закордонних справ Ліз Трасс, яка веде боротьбу з Сунаком за право очолити Консервативну партію та зайняти крісло прем'єр-міністра Британії.

Серед запрошених місцеві журналісти помітили батька та сестру Бориса — 81-річного Стенлі Джонсона та Рейчел Джонсон. Зі знаменитостей була австралійська актриса та співачка Холлі Веланс з чоловіком Ніком Кенді, будівельним магнатом.

Фотографувати гостей можна було лише біля воріт особняка лорда Бамфорда. Всередину пресу не пустили.

Маєток лорда Бамфорда

Відомо, що на території величезного маєтку (площа понад 600 га) звели просторий білий павільйон. Там розставили столи для гостей.

Серед напоїв, якими пригощали присутніх, вирізнявся коктейль «Негроні». Його готують на основі джину, червоного вермуту та кампарі. Керрі Джонсон любить «Негроні».

Весільний намет

Вочевидь, вона складала меню. Воно вийшло досить екзотичним: повільно приготовлене на ґратах барбекю, коржики тако, копчена ягнятина, південноафриканські ковбаски буреворс.

Обслуговувала весілля Джонсонів компанія Smoke & Braai, яку три роки тому заснував у Британії виходець з Зімбабве Сімон Чиремба.

Перед гостями Керрі Джонсон з'явилася в наряді модельєра Саванни Міллер.

Сукня, яку Керрі Джонсон взяла напрокат

Шовкова сукня кольору шампань коштує 4260 доларів. Проте Керрі не стала купувати його, а взяла напрокат за 30 доларів.

Борис та Керрі танцювали на весіллі під пісню Ніла Даймонда Sweet Caroline.

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