Ворог обстріляв Дніпропетровську область: є поранені, зруйновано будинки і підприємства (фото)

У ніч на 1 серпня російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький. У Марганці та Червоногригорівській громаді зафіксовано понад 60 прильотів із «Градів».

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

Один із постраждалих будинків

За його інформацією, внаслідок обстрілу поранено двох жінок, одну з них госпіталізовано у тяжкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шістьох дітей, усіх вдалося евакуювати.

У кімнаті спали діти

Також обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво, Марганець частково без світла.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено три десятки приватних будинків та авто місцевих жителів. Також постраждала лінія електропередач, внаслідок чого кілька вулиць селища залишилися без електрики.

Задокументовані наслідки обстрілу

У Криворізькому районі ворог вдарив із ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, але там цього разу обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, як свідчать українські військові, ворог поступово зміщує активність своїх атак на південь України, і Криворізький напрямок може стати не менш гарячим, ніж зараз Слов'янський чи Бахмутський.

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