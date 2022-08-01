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Україна

Перше судно з українським зерном вийшло з Одеси

10:32 1 серпня 2022
Суховантаж Razoni

У понеділок, 1 серпня, з Одеси вийшло перше суховантажне судно з українським зерном. Про це повідомили міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та Міністерство оборони Туреччини.

Одеський порт залишило судно Razoni (на фото у заголовку) під прапором Сьєрра-Леоне. На ньому знаходиться 26 тисяч тонн кукурудзи. Очікується, що суховантаж увійде до турецьких територіальних вод 2 серпня. Там буде проведено інспекцію судна, після чого воно попрямує до Лівану. Кінцевий пункт — порт Триполі.

Координує прохід Razoni Чорним морем стамбульський центр з контролю за вивозом зерна. Він був створений на підставі угоди щодо експорту українського зерна, яку підписали Україна, Туреччина, ООН та росія.

Очікується, що найближчим часом з українських портів за такою ж схемою підуть ще 15 суховантажів з зерном. Їх супроводжуватимуть безпілотники. Прохід суден також відстежується супутниками.

Україну та ООН найбільше турбує готовність росії виконувати взяті нею на себе зобов'язання. Нагадаємо, 23 липня, наступного дня після підписання угоди у Стамбулі, російські військові завдали масованого удару по морському порту в Одесі.

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