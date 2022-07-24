У Москві визнали, що ракетний удар по морському порту в Одесі завдала росія

Кремль стверджує, що російська армія не має жодного відношення до ракетних ударів по морському порту в Одесі, які були завдані вранці 23 липня. Атаку було здійснено лише через кілька годин після того, як у Стамбулі міністр оборони росії Сергій Шойгу підписав угоду з Туреччиною та ООН про відновлення експорту українського зерна з трьох чорноморських портів — Одеси, Чорноморська та Південного.

«Російська ракета — це плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, які доклали великих зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна», — йдеться у заяві офіційного представника МЗС України Олега Ніколенка.

«Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності», — написала у Twitter посол США в Україні Бріджет Брінк.

Заступник прессекретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак 23 липня оприлюднив заяву від імені Антоніу Гутерріша:

«Генеральний секретар беззастережно засуджує удари, які, згідно з повідомленнями, було завдано сьогодні по українському порту Одеса. Вчора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання щодо забезпечення безпечного переміщення українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, що потребують по всьому світу. Повне виконання угоди російською федерацією, Україною та Туреччиною є обов'язковим», — підкреслює Гутерріш.

Примітно, що поки Кремль вдає, ніби теж стурбований ракетними ударами по Одесі та стверджує, що це не його рук справа, увечері 23 липня російський провладний журналіст та депутат Держдуми Євген Попов у розмові з програмою Newshour (BBC) визнав — це були російські ракети.

«Ми атакували військову інфраструктуру в одеському порту. І вам добре знайомі назви ракет. Це ракети „Гарпун“. Вони базувалися в Одесі, і ми їх знищили», — заявив Попов англійською мовою.

А далі були типові російські лицемірство й брехня. «Внаслідок цієї атаки ніхто не загинув і не був поранений. Ми не порушили стамбульську угоду. Ми просто зруйнували військову інфраструктуру України. І зробимо це знову», — сказав Попов.

Кореспондент ВВС Пол Адамс, який уважно спостерігав за перебігом переговорів щодо українського зерна та вивчив усі документи, звертає увагу на той факт, що текст документа, підписаного росією, досі не оприлюднений. Які саме зобов'язання взяла він Москва, незрозуміло.

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