У нас менше артилерії: нардеп розповів, на що можуть розраховувати ЗСУ під час контрнаступу

рф має перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Тому наші збройні сили мають навчитися ефективно використовувати свої ресурси під час контрнаступу.

«З простих міркувань. Якщо нам навіть вдасться мобілізувати велику кількість людей, створити кратну перевагу для наступу, хоча б три до одного, то ми точно не зможемо створити таку перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Усі артсистеми, від РСЗВ до самохідної та причіпної артилерії, у них все ще є великий запас боєприпасів», — заявив Рахманін.

Під «ефективним використанням» нардеп має на увазі, що ЗСУ підриватимуть мости, перерізатимуть комунікації окупантів і братимуть ворога в обручку для його подальшого знищення.

«У нас менше артилерії, ніж у росіян, але, за оцінками багатьох навіть російських експертів, наша артилерія працює краще і точніше. Наші РСЗВ, Хаймарси та MLRS, тобто М142 та М270, ми їх досить швидко освоїли та ефективно використовуємо, хоча вони ще у тій кількості, яка поки що не дозволяє створити паритет із росіянами», — додав народний депутат.

Рахманін також зазначив, що ЗСУ здатні вичавлювати росіян не за допомогою проламування, а шляхом маневрів, охоплень, змушувати їх або відходити, або здаватися. Саме така тактика постійно збільшує цифру втрат ворога, який лише у живій силі втратив уже понад 41 тисяч бійців.

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