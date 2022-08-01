Оля Цибульська довела до сліз Тіну Кароль

Співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка запустила пікантне вечірнє шоу з воїнами-красунчиками, переклала українською мовою хіт Тіни Кароль «Скандал» та зняла кліп у курнику. Оля повторила танцювальні рухи колеги у нових, не гламурних реаліях.

Тіна Кароль відреагувала на кумедне відео Цибульської, опублікувавши сторіс. Співачка показала, що вона розсмішила її до сліз.

«Наскандалила. Цьом. Це любов», — подякувала Тіна за пародію.

Раніше Цибульська переклала пісню Насті Каменських «Красное вино». Оля каже, що таким чином вона підтримує перехід українців з російської мови на рідну та показує, що поп-хіти можуть і звучатимуть українською.

Раніше гурт «Океан Ельзи» випустив потужний кліп «Квіти мінних зон».

Фото instagram.com/cybulskaya

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