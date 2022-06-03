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«Нашим героям на ніч»: Оля Цибульська запускає пікантне вечірнє шоу з воїнами-красунчиками

15:18 3 червня 2022
Оля Цибульська

Співачка та телеведуча Оля Цибульська, квартиру батьків якої в Ірпені зруйнували рашисти, знайшла спосіб, як розважити дорослих українців під час війни. Вона запустила пікантне вечірнє шоу із захисниками-красунчиками. За словами Олі, вона перелопатила безліч літератури про те, як під час різних військ підтримували захисників та піднімали настрій, про роль жінок та артисток.

У своєму проекті Оля вирішила показати те, про що думають багато українців, приправила це гумором та додала сексуальності.

«Авторський проект „Жду. Цьом. Нашим героям на ніч“ — це наша з тобою відверта вечірня розмова, зовсім як колись. Тільки тепер сміх, нехай і крізь сльози, — національна зброя для піднесення духу. А все кохання і захоплення — воїнам, які вдень і вночі захищають Україну, на яких вдома з перемогою чекають мільйони. Є кицьки, які луплять росіян на передовій та рятують мільйони українців. Дякую вам до неба. А ми з вами, мої, залишилися вдома, щоби хлопці відчували, що в них є дім. Де є краса та любов», — прокоментувала свій задум Цибульська.

Раніше співачка та акторка Даша Астаф'єва розповіла, як уперше виступила перед військовими у Гостомелі. Побачене так шокувало артистку, що вона два дні не могла говорити.

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