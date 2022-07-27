«Квіти мінних зон» від Святослава Вакарчука: лідер «ОЕ» показав пронизливі кадри війни

Гурт «Океан Ельзи» зі Святославом Вакарчуком, якому довелося виступати в укритті через обстріл, випустив нову пісню. Це композиція про дві сторони війни — «Квіти мінних зон».

Вакарчук написав пісню кілька років тому, а зараз вона набула нових змістів. У відео, яке зняли кілька тижнів тому, Святослав показує реальні кадри війни, знайомить із нашими мужніми захисниками, на яких вдома чекають рідні, які переживають за своїх дітей.

«В основі відео ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах — життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за Свободу та Незалежність України. Але найголовніше — це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки — війна, на відстані руки — тил… Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення „все добре у нас“, „я норм“, „живий“ або просто „+“. І тут же — лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість та непохитну віру у звільнення кожного метра своєї країни. І йти до цієї мети ми повинні всі разом, кожен на своїй ділянці єдиного фронту», — так описав нову роботу Вакарчук.

У день прем'єри кліпу «Океан Ельзи» відкрили збір коштів на купівлю автомобілів для фронту. Також музиканти пообіцяли, що збори від монетизації кліпу та пісні на музичних платформах передадуть на допомогу ЗСУ.

Раніше український військовослужбовець випустив кліп «Моя Земля».

А Леся Нікітюк присвятила ліричну пісню своєму другові, який загинув на війні.

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