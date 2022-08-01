Пережила справжнє пекло: лікарі провели 6 операцій та врятували жінку, у якої рашисти на Великдень вбили сина та чоловіка

Львівські медики врятували тяжко поранену жінку з Лимана Донецької області, проробивши шість складних операцій, повідомили у Першому медоб'єднанні Львова.



Ракета прилетіла у двір Оксани у Лимані на Великдень. Вся родина була на вулиці. Чоловік Оксани загинув на місці, 13-річний син помер у лікарні. Саму жінку вибуховою хвилею відкинуло убік. Вона отримала численні травми та пам'ятає лише крики дитини.

Поранених Оксану та онука бабуся з осколком у шиї перенесла у льох. Там вони 3 години чекали на рятувальників. Хлопчику уламок потрапив прямо у серце, в Оксани були численні травми тіла.

В результаті рятувальникам вдалося вивезти жінок та хлопця з місця обстрілу. Оксану повезли до лікарні у Краматорську, а сина з бабусею — до Слов'янська. Там онука намагалися врятувати у реанімації, а бабусі вилучили уламок.

Стан Оксани важкий: травми грудної клітки та сильні поранення кінцівок. Найбільше постраждала ліва рука.

Жінку одразу прооперували: зупинили внутрішню кровотечу черевної порожнини та зашили масивні рани. Про те, що її сина вже немає, Оксана дізналася на 3 день після прощання з ним. Каже, весь час відчувала, що щось не так — серце матері розривалося.

З Краматорська Оксану перевезли до Дніпра. Далі транспортували до Львова. Тут над порятунком руки жінки працювали десять лікарів з відділення травматології та ортопедії Центру травми, а також І хірургічного відділення Центру хірургії.

Фахівці провели шість операцій, під час яких закривали дефекти м'яких тканин, пересаджували шкіру і, зокрема, зробили складну пластичну операцію щодо переміщення частини м'яких тканин передпліччя до зони пораненого ліктя.

Попереду на жінку чекає реабілітація, щоб відновити функціональність руки.

Нагадаємо, у Польщі медикам вдалося відновити зір українці та її синам. Сім'я постраждала під час обстрілу окупантами Сєвєродонецька.

Фото https://www.facebook.com/1tmolviv

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