У Бундестазі закликають використати заморожені російські активи для виплати репарацій Україні

росія як країна-агресор має виплатити репарації Україні, і використання з цією метою заморожених російських активів поклало б хороший старт процесу. Таку думку озвучив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер .

«Оскільки саме росія — країна-агресор і намагається зруйнувати Україну, їй доведеться виплачувати репарації для відновлення України», — заявив бундесдепутат.

За його словами, використання заморожених російських активів було б гарним початком та хорошим застосуванням для мільярдів доларів.

«Абсолютно точно, Європейський Союз має знайти легальний механізм зробити це», — вважає Родеріх Кізеветтер.

Раніше із заявами про необхідність використання заморожених російських активів для виплат Україні виступили політики у Сполучених Штатах Америки, ЄС, а також у Швейцарії.

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