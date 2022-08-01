У Бундестазі закликають використати заморожені російські активи для виплати репарацій Україні
росія як країна-агресор має виплатити репарації Україні, і використання з цією метою заморожених російських активів поклало б хороший старт процесу. Таку думку озвучив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер .
«Оскільки саме росія — країна-агресор і намагається зруйнувати Україну, їй доведеться виплачувати репарації для відновлення України», — заявив бундесдепутат.
За його словами, використання заморожених російських активів було б гарним початком та хорошим застосуванням для мільярдів доларів.
«Абсолютно точно, Європейський Союз має знайти легальний механізм зробити це», — вважає Родеріх Кізеветтер.
Раніше із заявами про необхідність використання заморожених російських активів для виплат Україні виступили політики у Сполучених Штатах Америки, ЄС, а також у Швейцарії.28
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