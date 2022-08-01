Потрібно встигнути до 5-го числа: у «Нафтогазі» попередили про наслідки українців, які не передадуть показання лічильників

«Нафтогаз України» нагадав клієнтам про необхідність передачі показань газового лічильника оператору газорозподільчих мереж (ГРМ). Причому зробити це важливо до 5 серпня.

Куди та кому передавати показання, розповіли у соцмережі компанії-постачальника.

Так, передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, вашому оператору ГРМ (облгазу), як і раніше. Облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо.

Передати показання вашому оператору ГРМ (облгазу) можна одним із способів:

на сайті або в чатботі вашого облгазу;

зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу.

Чому це важливо?

Постачальник газу, формуючи рахунки, використовує дані від операторів ГРМ. Він завантажує дані на інформаційну платформу Оператора ГТСУ. Саме з цієї платформи постачальник газу бере дані про об’єми спожитого вами газу й множить їх на ціну, зафіксовану в межах вашого поточного тарифного плану. Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ. Тому важливо передавати інформацію вчасно.

Нагадаємо, що в уряді впевнені в успішному проходженні осінньо-зимового опалювального періоду. Станом на 19 липня Україна вже накопичила у газосховищах 11,3 млрд кубів газу, а до початку опалювального сезону його має бути 19 млрд кубічних метрів.

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