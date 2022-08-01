39.46 / 40.87 39.87 / 41.51
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ знищили дві розвідгрупи ворога та зупинили наступ рашистів на всіх напрямках, — Генштаб

19:13 1 серпня 2022
Німецькі реактивні системи залпового вогню MARS II вже на фронті

Українські військові підтверджують деяку активізацію ворога на Харківському напрямку. В черговий раз обстрілявши Харків й інші міста регіону з артилерії, ворог намагався викрити вогневі позиції наших військ, проте успіху не мав і відійшов. Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку агресор задіяв танки і артилерію різних калібрів для обстрілу населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка. А неподалік Мазанівки Сили оборони викрили і знешкодили розвідувальну групу противника.

На Бахмутському напрямку також працювали ворожі танки та артилерія. В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Проте окупанти були виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли. Безуспішними виявилися і спроби ворога штурмувати, аби покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута.

Нагадаємо, наразі військові експерти вважають вірогідним сценарій, за якого окупанти можуть знову посунути на Київ. Для цього нині росія формує третій окремий армійський корпус, який має зайти на територію України до середини серпня.

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Тельців чекає багатство, а Терези — реалізація здібностей та талантів: гороскоп від Анжели Перл на тиждень з 1 по 7 серпня

Софія Ротару

«Перехитрила всіх»: стало відомо, де зараз знаходиться Софія Ротару

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Борис та Керрі Джонсон

Борис та Керрі Джонсон зіграли пишне весілля — через рік після вінчання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту