ЗСУ знищили дві розвідгрупи ворога та зупинили наступ рашистів на всіх напрямках, — Генштаб

Українські військові підтверджують деяку активізацію ворога на Харківському напрямку. В черговий раз обстрілявши Харків й інші міста регіону з артилерії, ворог намагався викрити вогневі позиції наших військ, проте успіху не мав і відійшов. Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку агресор задіяв танки і артилерію різних калібрів для обстрілу населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка. А неподалік Мазанівки Сили оборони викрили і знешкодили розвідувальну групу противника.

На Бахмутському напрямку також працювали ворожі танки та артилерія. В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Проте окупанти були виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли. Безуспішними виявилися і спроби ворога штурмувати, аби покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута.

Нагадаємо, наразі військові експерти вважають вірогідним сценарій, за якого окупанти можуть знову посунути на Київ. Для цього нині росія формує третій окремий армійський корпус, який має зайти на територію України до середини серпня.

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