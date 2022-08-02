«Всі вірили, що лікар одужає»: кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 28

Російський ракетний обстріл, який стався майже у центрі міста 14 липня, продовжує забирати життя потерпілих. Сьогодні стало відомо, що на лікуванні у Польщі помер лікар-невролог Павло Ковальчук. Він отримав тяжкі опіки та поранення. Про це повідомляє клініка «Нейромед», де він працював.

«Сьогоднішній день приніс для нас неоціненну втрату, не стало неймовірно талановитого дитячого лікаря невролога Ковальчука Павла Васильовича. Він мужньо боровся за своє життя протягом двадцяти днів, після рашистського теракту у Вінниці 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими. Неможливо виміряти сум та біль, який відчуває зараз вся команда Нейромед. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та друзям Павла Васильовича ми, як ніхто, розуміємо та розділяємо ваш біль».

Додамо, що Павло Ковальчук отримав 70% опіків тіла. Після операцій його гелікоптером доставили у Краків. Там у палаті він навіть опублікував допис про пережите.

«14.07.22 мені пощастило вийти з палаючого кабінету (про це напевно, буде написана окрема книжка), за допомоги перехожих я дістався до Станції Швидкої Допомоги де отримав знеболення і був доставлений до реанімації МКЛ ШМД № 2, де отримав першу невідкладну допомогу, звідки й був переведений в опікову реанімаційну Пироговської лікарні. У перший день проводилася діагностика, охолодження та інфузійна терапія, ввечері цього ж дня була виконана перша операція», — зазначено в дописі. — 16.07.22 був прооперований вдруге. Вранці 17.07.22 гелікоптером транспортували у Львів.18.08.22 була проведена ще одна операція.19.07.22, в зв'язку з перезавантаженням Львівського опікового центру групою парамедиків разом з дружиною був доставлений до кордону з Польщею звідти гелікоптером до Кракова. Краківський опіковий центр є одним з найпотужніших в Польщі. Одразу по-прильоту знову був прооперований. На даний час загальний стан важкий, переважно стабільний, зберігаються інфекційні ускладнення є розриви барабанних перетенок, рогівка правого ока вже зажила. Стан опіків, втрати рідини через опіки, біль добре контролюється лікарями. Чекає багато оперативних втручань.

Саме головне:1) Я живий!2) Я в свідомості, бачу і відносно непогано чую. 3) Я можу рухатися і сподіваюся зможу рухатися повноцінно".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть ще однієї людини — жертви ракетної атаки 14 липня. Після довгої боротьби за життя в лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка в той день поверталася від стоматолога.

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