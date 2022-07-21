Зросла кількість жертв ракетного удару по Вінниці

У Вінниці, по центру якої росіяни вдарили ракетами 14 липня, кількість жертв збільшилася до 26-ти.

В лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко. Медики боролися за її життя 7 днів. Про це розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов: «14 липня дівчина була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога…98% опіків…».

На смерть дівчини відреагувала і її класна керівниця Людмила Субботіна, присвятивши їй щемливий пост: «Пішла у засвіти моя учениця — світла, ніжна, сором'язлива і тиха, мов подих весняного вітерця, красуня Оленька Лисенко. Її життєвий політ перервала ракета рашистів… Оля, отримавши 98% опіків, тиждень мужньо боролося за своє життя, адже вона мала стільки планів! Як гірко й боляче усвідомлювати цю непоправну втрату! Спочивай із миром у місці праведнім, де немає більше болю і сліз, Оленько! Вічна пам'ять тобі, дитино! Ти назавжди у наших серцях…»

Наразі у медичних закладах Вінниці перебуває 56 потерпілих від теракту, з них 8 у важкому стані й одна особа в критичному стані. 7-річному Роману, у якого на очах загинула мама Галина, нададуть допомогу в Німеччині.

«Хлопчик зараз перебуває у дуже важкому стані. Близько 45% тіла дитини вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні. Вони настільки глибокі, що місцями навіть досягають кісток. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. До того ж у Роми закритий перелом лівої руки та кілька уламків від снаряду у черепі», — повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Маленького пацієнта транспортували до Львова. Зараз дитина евакуйована до Німеччини. На Ромчика чекає ще ряд втручань, у тому числі пересадка шкіри та пластичні операції.

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Фото зі сторінки Сергія Борзова



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